Traffico Roma del 19-08-2020 ore 08:30 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani su via dei Prati Fiscali per incidente disagi al Traffico altezza Piazzale Jonio si mantiene il Traffico sulle altre strade della capitale ed è regolare la circolazione anche sul Raccordo Anulare sul percorso Urbano della A24 per Teramo e sulle due diramazioni dell’autosole la Nord e la sud in città proseguono i lavori al San Giovanni fino al prossimo 30 settembre cambiamenti per la circolazione sul largo Brindisi e via Taranto attenzione quindi alla segnaletica sul posto possibili rallentamenti per lavori anche in via Boccea all’altezza di via di Pantan Monastero dove si circola a senso unico alternato Per quanto riguarda il trasporto attivo il servizio bus navetta per il collegamento della linea metro B tra EUR Magliana e Laurentina ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 19-08-2020 ore 07:30 RomaDailyNews Roma è la Capitale dei nuovi contagi: ieri 51, sei scoperti in aeroporto

Roma Capitale dei contagi ... E il «Leonardo da Vinci» rappresenta il 70 per cento del traffico aereo nazionale. Resta alto il numero dei nuovi casi di positività al Covid in questo mese ...

L’aeroporto di Fiumicino compie 60 anni: la storia dello scalo più grande d’Italia

La struttura nacque per far fronte all’aumento del traffico aereo nella capitale ... Durante gli scavi per la lavorazione emersero i resti di cinque navi dell’antica Roma, i relitti poi furono ...

