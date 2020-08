Siviglia – Inter: pronostico e probabili formazioni (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Europa League giunge al suo atto finale e colei che alzerò di il cielo il trofeo al cielo sarà la vincitrice di Siviglia – Inter. Le due formazioni si sfideranno allo stadio Rhein Energie Stadion di Colonia. Ovviamente la partita sarà giocata senza tifosi. La UEFA ha permesso solo 25 inviti per il big match, come il giornalista José Antonio Sanchez Araujo. La vincente delle due squadre disputerà la Supercoppa Europea (che si giocherà il 24 settembre alla Puskas Arena di Budapest) e sarà inserita nella prima fascia dei sorteggi della prossima Champions League. La situazione prima di Siviglia – Inter Siviglia Il Siviglia ha disputato un’ottima Liga raggiungendo ... Leggi su sport.periodicodaily

