Sindromi mielodisplastiche: bene pevonedistat in fase 2 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sindromi mielodisplastiche ad alto rischio: arrivano risultati incoraggianti per il farmaco sperimentale pevonedistat da uno studio di fase 2 L'aggiunta del farmaco sperimentale pevonedistat all'azacitidina migliora la sopravvivenza libera da eventi (EFS), aumenta i tassi di risposta completa e di indipendenza dalle trasfusioni, oltra a prolungare numericamente la sopravvivenza globale (OS) nei pazienti con Sindromi mielodisplastiche ad…

Arrivare presto, in medicina, è sempre fondamentale. Riconoscere le sindromi mielodisplastiche prima possibile, per poi gestirle con grande attenzione come avviene nei centri specializzati, diventa ba ...Nel mondo dell’ematologia, l’obiettivo è giungere ad un trattamento mirato sugli specifici ed invisibili meccanismi che sono alla base della patologia. Anche per le sindromi mielodisplastiche ci si st ...