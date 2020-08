Si rompe una gamba nella mansarda, i Vigili del fuoco lo riportano a terra con l'autoscala (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nel pomeriggio di martedì i Vigili del fuoco sono intervenuti nella zona est di Vicenza in aiuto al personale del Suem 118. I sanitari hanno infatti soccorso un uomo che si è rotto una gamba nella ... Leggi su vicenzatoday

andre35232180 : @ThinkingGreeks Concordo! Secondo me si sta formando una Wedge e ho gli occhi puntati su dove la rompe - MariaLu91149151 : RT @FrancoPrezza: @luigivanti @AmbaAradam Sù, tira una brutta aria per loro, vuoi che non colgano e creino l'occasione? Quindi salta anche… - PatriziaValen13 : RT @TormalinaB: VAFFANCULO non è una parolaccia, ma una meta turistica da consigliare #perChi rompe ... (Gigi Proietti) #unTemaAlGior… - aylaf__ : RT @JackOMelly5: Porta più sfiga di un gatto nero che rompe uno specchio passando sotto una scala - analphabeta : @nondirmelo @figliovesuvio In vacanza o ci si rompe le palle o ci si stanca. È una certezza matematica ?????? se torni… -

Ultime Notizie dalla rete : rompe una SFORTUNA DECEUNINCK, CATTANEO SI ROMPE UNA VERTEBRA TUTTOBICIWEB.it Il viaggio alla scoperta delle meraviglie di Puglia diventa una mappa e un itinerario da seguire

BARI - Ogni tappa del progetto Puglia Fuori Rotta, il viaggio alla scoperta delle meraviglie di Puglia a bordo del camper del 1982 Vostok 100k, con Lorenzo Scaraggi, giornalista, regista e videomaker ...

Nave Italia, rotta anti-Covid per non fermare la solidarietà

La Spezia - Riparte oggi, dopo la breve pausa di Ferragosto, la rotta di Nave Italia che con i suoi 61 metri ... Nave Italia continua il suo viaggio dimostrando di poter essere il simbolo di una ...

BARI - Ogni tappa del progetto Puglia Fuori Rotta, il viaggio alla scoperta delle meraviglie di Puglia a bordo del camper del 1982 Vostok 100k, con Lorenzo Scaraggi, giornalista, regista e videomaker ...La Spezia - Riparte oggi, dopo la breve pausa di Ferragosto, la rotta di Nave Italia che con i suoi 61 metri ... Nave Italia continua il suo viaggio dimostrando di poter essere il simbolo di una ...