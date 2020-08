Selfie davanti alla cripta di Mussolini, Lega sospende consigliere comunale di Scandicci (Firenze). Lui: “Solo una visita turistica” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un Selfie che è costato caro quello che ha scattato Christian Braccini, consigliere comunale della Lega a Scandicci (Firenze), davanti alla cripta di Mussolini a Predappio. Dopo averlo pubblicato su Facebook, infatti, per lui è scattata la “sospensione immediata” dal partito, così come annunciato dall’on. Daniele Belotti, commissario regionale della Lega in Toscana. Un gesto che per il consigliere non ha alcun valore politico, tanto che lo stesso si dichiara di non essersi pentito di averla scattata, aggiungendo che “ognuno ha diritto di andare dove vuole altrimenti mettano i cancelli”. Era nata come una visita ... Leggi su ilfattoquotidiano

MatteoMarchini5 : Selfie davanti alla cripta di Mussolini, Lega sospende consigliere comunale di Scandicci (Firenze). Lui: “Solo una… - MPenikas : FQ: Selfie davanti alla cripta di Mussolini, Lega sospende consigliere comunale di Scandicci (Firenze). Lui: “Solo… - nefra20 : @51inif @GiorgiaMeloni @GiuseppeConteIT @marcotravaglio Mi creda,quando avevo l’età ci ho provato,Dio se ci ho prov… - Fef58 : RT @CastigamattU: @andiamoviaora Vogliono i vostri figli. Ve li porteranno via. Si sono procurati sia i mezzi che le leggi per farlo Voi co… - e09081966 : RT @CastigamattU: @andiamoviaora Vogliono i vostri figli. Ve li porteranno via. Si sono procurati sia i mezzi che le leggi per farlo Voi co… -