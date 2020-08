Polemiche su Zoomarine, "tanti e senza mascherine" (Di mercoledì 19 agosto 2020) AGI – Foto della tribuna piena di famiglie con bambini, senza distanziamenti e mascherine, per assistere allo spettacolo dei delfini nella piscina di Zoomarine, il parco acquatico di Torvajanica, alle porte della capitale. Sono le immagini diffuse sulla pagina Facebook dell'associazione Earth, che si occupa di tutela giuridica dell'ambiente e dei diritti degli animali, che ha denunciato l'assembramento contro ogni precauzione anti covid che si sarebbe verificato all'interno di Zoomarine nella giornata del 17 agosto. Le immagini hanno fatto in poco tempo il giro del web e l'associazione Earth ha presentato anche una denuncia alla polizia locale del comune di Pomezia, competente per territorio sul parco acquatico. L'associazione, che ha ricevuto le segnalazioni di affollamento senza mascherina, con tanto di foto e ... Leggi su agi

