Ora è anche ufficiale: Dionisi nuovo allenatore dell’Empoli (Di mercoledì 19 agosto 2020) Come vi avevamo già anticipato diversi giorni fa, sarà Alessio Dionisi a guidare l’Empoli nella prossima stagione. Ora è arrivata anche l’ufficialità: Dionisi ha firmato un contratto che lo lega al club toscano fino al 30 giugno 2022. Nell’ultima stagione ha allenato il Venezia in Serie B, chiudendo all’undicesimo posto. Foto: Instagram Empoli L'articolo Ora è anche ufficiale: Dionisi nuovo allenatore dell’Empoli proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

fanpage : Draghi ha detto che la sua generazione ha rubato il futuro ai giovani. E che sta continuando a farlo anche ora, con… - fanpage : Ha contagiato l'intera famiglia. Lui ora si trova in terapia intensiva - _Techetechete : Una canzone, due cantanti (e qualche volta anche di più). Ora in onda “A due voci” di Vito Simone. #techetechete… - DavideSoldani : Ecco @stanzaselvaggia sulla disavventura dell'ass. di @RegLombardia @GiulioGallera. Bhè, ora capisco -anche se non… - fiera871123456 : RT @Claudio38748087: CAPITE ORA PERCHE CON UN COMUNISTA E' INUTILE PARLARCI??? Questo è rimasto al ' anche noi siamo stati emigranti' il reg… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche

Prima Treviglio

Al via da settimana prossima la rivoluzione della sosta. Con il termine del periodo di gratuità in striscia blu, si parte con le nuove tariffe per i parcheggi. La città verrà suddivisa in tre fasce, c ...A Ferragosto e nei giorni del picco vacanziero estivo gli italiani hanno puntato sui borghi, oltre che sulle spiagge. E su una miscela fatta di quiete, passeggiate all’aria aperta, eccellenze enogastr ...