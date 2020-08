Inter, Aldo Serena: 'Lukaku e Lautaro attaccanti universali. E Conte...' (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, Interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Inter Aldo Serena: “Lukaku e Lautaro, due universali. E Conte li esalta” La Gazzetta dello Sport Serena: “Lukaku e Lautaro, due universali. E Conte li esalta”

Sette stagioni nerazzurre, 223 partite e 78 gol tra il 1978 e il 1991. Aldo Serena con Diaz accanto ha vinto lo scudetto dei record del Trap e con Klinsmann la Uefa 1990-1991.

