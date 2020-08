Il Tar dice no alla riapertura delle discoteche: 'C'è una grave epidemia, prima la salute' (Di mercoledì 19 agosto 2020) prima la salute e poi i soldi. Soprattutto mentre c'è un preoccupante aumento dei contagi nell'ultima parte dell'estate. Non ci sarà alcuna riapertura delle discoteche al momento. Il Tar ha infatti ... Leggi su globalist

rtl1025 : ?? Nessuna riapertura delle discoteche al momento. Il #Tar dice no alla sospensione cautelare urgente dell'ordinanza… - HuffPostItalia : Il Tar dice no alla riapertura delle discoteche - SkyTG24 : Discoteche chiuse, il Tar dice no al ricorso dei gestori: nessuna riapertura - laltrodiego : TAR: '#discoteche, non si balla' ??Gestori: “l’ordinanza sta incentivando l’abusivismo. Siamo in possesso di centin… - Yon_Yonson71 : Il #TAR, servo dei poteri forti e di Soros, dice che il diritto alla salute viene prima del diritto a fare il treni… -

Ultime Notizie dalla rete : Tar dice Il Tar dice no alla riapertura delle discoteche L'HuffPost Discoteche: il Tar del Lazio dice no alla riapertura

Le discoteche resteranno chiuse, come disposto domenica scorsa dal governo. Il Tar del Lazio ha, infatti, detto no al ricorso presentato dai gestori.

Discoteche, ricorso per riapertura: arriva la decisione del Tar

Non ci sarà alcuna riapertura delle discoteche per ora. Il Tar dice no alla sospensione cautelare urgente dell’ordinanza con la quale il 16 agosto 2020 il Ministro della Salute, in tema di misure urge ...

Le discoteche resteranno chiuse, come disposto domenica scorsa dal governo. Il Tar del Lazio ha, infatti, detto no al ricorso presentato dai gestori.Non ci sarà alcuna riapertura delle discoteche per ora. Il Tar dice no alla sospensione cautelare urgente dell’ordinanza con la quale il 16 agosto 2020 il Ministro della Salute, in tema di misure urge ...