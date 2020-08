Il rebus Scuola: arriveranno a inizio settembre i primi nuovi banchi. Cts: sì a mascherine in classe (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dal Comitato tecnico scientifico le linee guida sulle misure anti-Covid negli istituti scolastici. Si prevede che la consegna dei banchi monoposto andrà avanti fino a metà ottobre Leggi su tg.la7

Dal Comitato tecnico scientifico le linee guida sulle misure anti-Covid negli istituti scolastici. Si prevede che la consegna dei banchi monoposto andrà avanti fino a metà ottobre ...

Unimc, ipotesi lezioni al cinema Nelle scuole è rebus per gli spazi

Intanto le scuole comunali, dall'infanzia alle medie inferiori, stanno lavorando sull'ampliamento di aule e spazi che saranno pronti per lo start dell'anno scolastico del 14 settembre. Resta qualche ...

