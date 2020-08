Il papà del piccolo Gioele abbraccia la bara, il procuratore commenta: “Resti compatibili con il corpo di un bambino” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono strazianti le immagini che arrivano dai boschi di Caronia, dove sabato scorso era stato trovato il cadavere di Viviana Parisi e dove oggi, a 16 giorni di distanza, sono stati ritrovati i resti che verosimilmente sono quelli del piccolo Gioele. Il silenzio è stato squarciato solo dalle domande dei giornalisti che hanno cercato nel procuratore di Patti, risposte a questo giallo che sembra non avere certezze. Non si può ancora dire che i resti ritrovati siano quelli del piccolo Gioele, sono compatibili con quelli di un bambino di 3-4 anni. Il procuratore Angelo Cavallo ha spiegato che adesso saranno mostrati alcuni oggetti ai familiari. Il papà di Gioele non sa ancora se in quella piccola bara ... Leggi su ultimenotizieflash

