"Goccioline infettive nell'aria", ma ora è scontro sul contagio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Valentina Dardari Secondo alcuni esperti l’aerosol disperso avrebbe un ruolo nella diffusione del virus. Ma alcuni studi non concordano Ancora tanti i dubbi riguardanti la diffusione del coronavirus. Uno di questi, tema anche di scontro tra esperti che non la pensano nello stesso modo, riguarda il fatto che il virus possa o meno diffondersi per via aerea. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha recentemente ammesso che questa possibilità ci possa essere, ma le opinioni sono discordanti. Coronavirus e la diffusione per via aerea Secondo un gruppo di scienziati anche le Goccioline disperse nell’aria, quelle che emettiamo respirando o parlando, possono essere portatrici di contagio. Sul fatto che siano infettive ... Leggi su ilgiornale

Corriere : ?? La prova che gli scienziati attendevano: il virus nell’aria è infettivo - HuffPostItalia : Goccioline infettive di Covid isolate nell'aria: le evidenze di un nuovo studio - Corriere : Goccioline di coronavirus vive e infettive isolate nell’aria - mudracing : RT @Corriere: ?? La prova che gli scienziati attendevano: il virus nell’aria è infettivo - MariaLu91149151 : RT @Corriere: Goccioline di coronavirus vive e infettive isolate nell’aria -