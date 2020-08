Gioele | ritrovato cadavere | “al 99%” è lui – DIRETTA

Svolta nelle indagini sulle ricerca del piccolo Gioele. Aggiornamento ore 13.35 – Sono stati trovati resti umani vicino al luogo del ritrovamento del cadavere di Viviana Parisi. Secondo quanto riferito dai soccorritori al 99% si tratterebbe del corpo di Gioele.

Non si sono mai fermate le attività e stamane qualcosa è stato trovato ma non si ha ancora alcun tipo di certezza. “Hanno trovato dei resti. Siamo qui in attesa di capire». A parlare è Mariella Mondello, zia del piccolo Gioele. Sul posto presente anche il procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo con la polizia scientifica e il papà del piccolo che non ha rilasciato dichiarazioni.

