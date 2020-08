Gioele Mondello: ritrovati resti umani di un bambino a Caronia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Mentre il piccolo Gioele Mondello è scomparso insieme alla mamma Viviana Parisi il 3 agosto a Caronia, i resti umani di quello che sembrerebbe un bambino sono stati trovati a pochi metri dal traliccio dove era stato rinvenuto il corpo della madre. Gli investigatori dicono all’AdKronos che per capire se si tratti del piccolo Gioele è necessario aspettare il riconoscimento. L’agenzia di stampa ANSA scrive che le tracce individuate vicino all’autostrada sarebbero di Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 agosto. Per gli uomini che coordinano le ricerche del bambino i resti ossei e la maglietta portano a lui “al 99 per cento”. Le tracce ... Leggi su nextquotidiano

