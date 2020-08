Funerali di Alvaro Andreucci: giovedì 20 agosto a Stia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Giovedì 20 giugno si svolgeranno i Funerali, nella chiesa di Santa Maria Assunta, a Stia, alle ore 16. Alvaro Andreucci, come reso noto dalla famiglia, scomparve il 31 luglio scorso, portando con sè indumenti e biancheria. La famiglia lanciò un appello. Il cadavere, come detto, è stato ritrovato non lontano da casa, nei pressi della stazione ferroviaria Leggi su firenzepost

FirenzePost : Funerali di Alvaro Andreucci: giovedì 20 agosto a Stia -

Ultime Notizie dalla rete : Funerali Alvaro Funerali di Alvaro Andreucci: giovedì 20 agosto a Stia Firenze Post Funerali di Alvaro Andreucci: giovedì 20 agosto a Stia

FIRENZE – Sono ancora in corso indagini per far luce sulla morte di Alvaro Andreucci, 83 anni, ritrovato cadavere vicino alla stazione di Rovezzano, a Firenze. Giovedì 20 giugno si svolgeranno i funer ...

Addio all’amata Donatella Marsili Stamani i funerali

E’ morta Donatella Marsili, 79 anni: era la moglie del compianto dottor Alvaro Marchetti, primario di ginecologia ed ostetricia al “Versilia“, scomparso otto anni fa. Lascia i figli Sandra e Leonardo ...

FIRENZE – Sono ancora in corso indagini per far luce sulla morte di Alvaro Andreucci, 83 anni, ritrovato cadavere vicino alla stazione di Rovezzano, a Firenze. Giovedì 20 giugno si svolgeranno i funer ...E’ morta Donatella Marsili, 79 anni: era la moglie del compianto dottor Alvaro Marchetti, primario di ginecologia ed ostetricia al “Versilia“, scomparso otto anni fa. Lascia i figli Sandra e Leonardo ...