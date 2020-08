Forse non lo sai ma la tua cucina è esposta al Moma (Di mercoledì 19 agosto 2020) La cucina come la conosciamo oggi – con il piano di lavoro accanto ai fuochi, i pensili alla giusta altezza, i cassetti sistemati a portata di mano e, quando si può, la finestra sopra il lavandino per sfruttare al massimo la luce naturale – ha quasi cent’anni e li porta benissimo. La sua inventrice è Margarete Schütte-Lihotzky, prima donna austriaca a diventare architetto e a esercitare con il proprio nome. Progettata per trarre il massimo dalle piccole stanze tipiche degli appartamenti della working class di inizio Novecento la cucina componibile, nota a livello internazionale come cucina di Francoforte, è il suo capolavoro indiscusso, ancora oggi citato come esempio di buon design, tanto da meritarsi un posto al Museo di Arte Moderna di New York. Nata nella Vienna di fine Ottocento ... Leggi su linkiesta

ilpost : 14 cose che forse non faremo più - CottarelliCPI : Treno travolge auto nel lodigiano, forse, dicono i media, per il malfunzionamento del passaggio a livello. Mettiamo… - redazioneiene : 13 agosto, un anno fa ci hai lasciato. Forse qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te NON… - chiadegli : Il discorso di #Draghi è da Presidente della Repubblica, forse nemmeno, forse oltre persino gli interessi nazionali… - AmritadegliDei1 : RT @intuslegens: Forse non ci siamo capiti. Il numero dei «contagi» non è un dato. Se ne vuoi trecento fai un certo numero di tamponi, se n… -

Ultime Notizie dalla rete : Forse non Forse non lo sai ma la tua cucina è esposta al Moma Linkiesta.it Maschere al vino rosso e al cavolo: gli ingredienti naturali inaspettatamente ottimi per la pelle

Potreste mai non avere preso in considerazione l’idea di applicare una maschera al vino rosso. Ma sapete che il vino aiuta a eliminare i pori? Ebbene sì: mettiamo decine di prodotti sulla pelle ogni g ...

Toti guida la gara in Liguria e non teme Sansa. Spaccatura nel centrosinistra

E’ vero che, fino all’ultimo, si sta lavorando per stringere un’intesa pure nelle Marche, dove però il candidato grillino (Mercorelli) non ne vuole ... del M5s, forse addirittura primus ...

Potreste mai non avere preso in considerazione l’idea di applicare una maschera al vino rosso. Ma sapete che il vino aiuta a eliminare i pori? Ebbene sì: mettiamo decine di prodotti sulla pelle ogni g ...E’ vero che, fino all’ultimo, si sta lavorando per stringere un’intesa pure nelle Marche, dove però il candidato grillino (Mercorelli) non ne vuole ... del M5s, forse addirittura primus ...