Elezioni regionali, la compravendita di Conte (Di giovedì 20 agosto 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto a piedi uniti sulle Elezioni regionali a poche ore dalla chiusura delle liste facendo pressing sul Movimento 5 stelle perché in Puglia e nelle Marche molli i suoi candidati governatore e si unisca al Partito democratico. La richiesta è arrivata nella ennesima intervista del premier a Marco Travaglio e ha già ricevuto due comprensibili vaffa dai candidati governatori grillini delle due Regioni. Più secca la pugliese Antonella Laricchia: «Non chiedetemi di piegare la testa, trovate il coraggio di tagliarla», un pizzico più cortese il marchigiano Gianni Mercorelli: «Comprendo Conte perfettamente, ma evidentemente non è al corrente di quello che succede sui territori». Ma il no di entrambi ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali Elezioni regionali, presentata la lista di Partito Democratico e Articolo 1 Telenord Scuola, riapertura in forse: dieci giorni per decidere. L'idea dei tamponi rapidi

L'aumento dei contagi si deve necessariamente fermare, altrimenti è altissimo il rischio che la scuola non possa riaprire. Il 14 settembre, la data fissata dalla ministra all'istruzione Lucia Azzolina ...

Lezioni ed elezioni, quando due diritti entrano in conflitto

Caro Corriere, l’affermazione che la scuola (la didattica in senso lato con tutto quello che ne consegue) sia un bene primario e che su di essa lo Stato debba investire di più per garantire alle nuove ...

