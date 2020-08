Draghi, privare i giovani del futuro è una grave diseguaglianza (Di mercoledì 19 agosto 2020) “privare i giovani del futuro è una grave diseguaglianza”: Mario Draghi, l’ex presidente della Bce intervenuto presso il Meeting per l’amicizia fra i popoli a Rimini ha espresso parole piuttosto forti in merito all’avvenire italiano e in particolare delle nuove generazioni. “Con la crisi bene i sussidi ma bisogna dar loro di più”. L’intervento di Mario Draghi: non privare i giovani del futuro Al Meeting di Rimini 2020, l’intervento di Mario Draghi ha fatto davvero discutere. “Quando la fiducia tornava a consolidarsi e con essa la ripresa economica, siamo stati colpiti ancor ... Leggi su italiasera

Agenzia_Ansa : #Draghi: 'Privare #giovani del futuro è grave diseguaglianza. Investimenti massicci su giovani e istruzione'. L'in… - alexbarbera : Draghi al Meeting di Rimini cita il Dopoguerra, De Gasperi e distingue il debito buono da quello cattivo. Quello bu… - LiaCapizzi : “C’è un debito buono, se finisce in investimenti, infrastrutture e ricerca, e c’è un debito cattivo, se finisce in… - sinigagl : RT @VeroDeRomanis: #Draghi “debito lo ripagano i giovani. Dobbiamo dare loro gli strumenti. Attenzione all’egoismo collettivo. Privare un g… - graziellacesari : RT @laurascalfi: Privare i giovani del futuro è una delle più grandi forme di diseguaglianza che possiamo creare. Bisogna andare oltre i su… -