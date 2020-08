Bernio Verhagen, l’incredibile storia del calciatore fantasma che non è in grado di giocare (Di mercoledì 19 agosto 2020) La storia del ‘calciatore’ Bernio Verhagern ha dell’incredibile. Stando a quanto rivelato da ‘VICE’ tutto inizia con un video di YouTube in cui vengono mostrate delle giocate importanti, per provare a rimediare un contratto. Dopo essere stato tesserato dal Willem II nel 2009, dieci anni dopo la Dinamo-Auto FC ha voluto dargli un’opportunità, ma in Moldavia non ha giocato neanche un minuto. Qualche mese più tardi si trasferisce in Africa, all’Ajax Cape Town, ma soltanto per ventisei giorni; poi finisce in Cile, nell’Audax Italiano, dove ha un’altra breve permanenza. Verhagen passa al Viborg, squadra danese, grazie allo Stellar Group, l’agenzia di procuratori di Barnett, il celebre agente di Gareth Bale e Saul. Il Viborg capisce la situazione e, ... Leggi su sportface

sportface2016 : Bernio #Verhagen, l'incredibile storia del calciatore fantasma che non è in grado di giocare -

Ultime Notizie dalla rete : Bernio Verhagen Verhagen, il calciatore fantasma: professionista in quattro squadre senza saper giocare, ora farà 15 mesi di prigione Il Posticipo