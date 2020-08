A scuola mascherine obbligatorie dopo i 6 anni (Di mercoledì 19 agosto 2020) I dati dei contagi da Coronavirus evolvono rapidamente, ma sono sotto controllo, quindi, dal 14 settembre le scuole riapriranno in sicurezza. È un «imperativo» per il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, un impegno «massimo» per il premier Giuseppe Conte, una sicurezza per il ministro per le politiche regionali Francesco Boccia. Intanto, la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, si riunisce con il comitato tecnico scientifico e con il commissario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, per discutere del protocollo dell'Istituto Superiore di Sanità. Poi, vede presidi e sindacati. I nodi sono sempre gli stessi, tutti legati a non far cadere gli ultimi tre pilastri rimasti per contenere i contagi: il distanziamento, l'uso corretto della mascherina e l'igiene. Sono le raccomandazioni al cuore dell'azione del governo e non si possono scardinare. ... Leggi su iltempo

NicolaPorro : Favoloso questo ribaltamento: i chiusuristi di oggi, i mascherinisti da auto, quelli che il locdown non viola alcun… - matteosalvinimi : ??Aule troppo piccole, banchi in ritardo, cattedre scoperte, mascherine obbligatorie per tutti i bambini. Questa no… - NicolaPorro : La crociata contro la #movida è un diversivo per nascondere i prossimi flop del #Governo. @RicoAlessandro ci svela… - finnycella : RT @cris_cersei: Sembra che anche in USA infliggano le mascherine ai bambini a scuola, come da noi. È un progetto planetario ???? - dileguossi : RT @valy_s: #Scuola Il protocollo CTS IMPONE MASCHERINE dai 6 anni e CLASSE o l’intera SCUOLA IN QUARANTENA in caso di positività di 1alunn… -