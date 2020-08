Xbox Series S: nuovi rumor sulla GPU (Di martedì 18 agosto 2020) Sono trapelati quelli che dovrebbero essere i numeri della GPU della potenziale Xbox Series S. I nuovi rumor non si limitano a questo Con lo scalpore creato dal posticipo di Halo Infinite e Xbox Series X in arrivo a novembre, sembra proprio che Xbox Series S sia un po’ sparita dai riflettori negli ultimi giorni. Le voci sulla cosiddetta “Lockhart” circolano in rete da tempo, ma una rivelazione ufficiale deve ancora avvenire. Per fortuna, giunge nelle ultime ore un interessante rumor sulla GPU della ipotetica Xbox Series S. Ecco i numeri della potenziale GPU di Xbox Series S Tom Warren è una delle voci ... Leggi su tuttotek

