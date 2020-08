Viviana Parisi e Gioele, tutte le ipotesi e i misteri su morte e scomparsa (Di martedì 18 agosto 2020) Viviana Parisi e suo figlio Gioele, scomparsi il 3 agosto; lei è stata ritrovata morta ma del bambino si sono perse le tracce: le ipotesi e i misteri sul giallo di Caronia cui stanno indagando gli inquirenti. La morte di Viviana Parisi e la scomparsa di suo figlio Gioele sta tenendo gli italiani con il fiato sospeso: molti sperano che dopo il ritrovamento del cadavere della donna, il piccolo possa essere ritrovato vivo. Ecco le ipotesi e i misteri sul giallo di Caronia cui stanno indagando gli inquirenti dal 3 agosto. Chi è Viviana Parisi Viviana Parisi aveva 43 anni ed era nata a Torino, ma viveva a ... Leggi su movieplayer

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - fattoquotidiano : “Viviana Parisi è fuggita in un’altra direzione”: l’indicazione del testimone sposta le ricerche del piccolo Gioele… - SkyTG24 : Caso Viviana Parisi, pm: 'Dopo l'incidente era impaurita'. Proseguono ricerche di Gioele - BizSabrina : RT @chilhavistorai3: L’inviato di #chilhavisto ha rinvenuto parte del sistema di fissaggio in auto dei sediolini per bambini nei pressi del… - daniellaabb : RT @chilhavistorai3: L’inviato di #chilhavisto ha rinvenuto parte del sistema di fissaggio in auto dei sediolini per bambini nei pressi del… -