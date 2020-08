"Una gestione pagliaccesca. Test nei bar o chiuderanno" (Di martedì 18 agosto 2020) Enza Cusmai Lo scienziato: non si riesce a programmare nulla e ogni Regione fa per sé. Tamponi a chi lavora nei locali «Qui non si riesce a programmare niente: è il grande difetto italiano. Si cede a interessi economici più o meno legittimi, si fanno provvedimenti all'ultimo minuto e alla fine il risultato è una miscela infernale. In un'epidemia dev'essere uno solo che comanda, invece ogni regione spesso si muove per i fatti suoi. È una pagliacciata». Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all'Università di Padova, commenta il clima d'incertezza generale che aleggia nelle decisioni della lotta contro il Covid. Soddisfatto per lo stop dei locali? «Finalmente un atto coraggioso che mette fine a una babele di voci e provvedimenti. Ai giovani servirà come segnale: purtroppo in discoteca esistono le due ... Leggi su ilgiornale

