Ufficiale – Tottenham, ecco Joe Hart (Di martedì 18 agosto 2020) Joe Hart riparte dal Tottenham. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, ecco anche l'ufficialità con l'annuncio social delle parti. Il portiere inglese diventa un calciatore Spurs fino al 2022. Nuova grande occasione per l'estremo difensore che si mette agli ordini di José Mourinho.Hart al Tottenham: Ufficialecaption id="attachment 1008647" align="alignnone" width="523" Joe Hart (Tottenham Instagram)/captionSguardo fiero e sorriso che non si vedeva da tempo. Così l’ex portiere del Burnley Joe Hart si è unito ufficialmente al Tottenham a parametro zero. Il 33enne aveva lasciato l'ex club alla scadenza del contratto lo scorso 30 giugno e aspettava una chiamata da qualche squadra di ... Leggi su itasportpress

