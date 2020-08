Udinese, ufficiale la cessione di Seko Fofana al Lens (Di martedì 18 agosto 2020) L’Udinese è una società che, da molti anni, riesce a valorizzare diversi giovani calciatori, per poi cederli a prezzi importanti, mettendo a referto delle incredibili plusvalenze. L’ultimo giocatore a salutare il club bianconero è Seko Fofana che, come comunicato dalla stessa società friulana, è stato ceduto al Lens. Ecco il comunicato ufficiale del club di Giampaolo Pozzo: “L’Udinese comunica di aver raggiunto l’accordo con il Lens per la cessione a titolo definitivo del calciatore Seko Mohamed Fofana”. Il centrocampista, classe 1995, era stato acquistato, nell’estate del 2016, dal Manchester City e ha disputato, con la maglia bianconera, 119 ... Leggi su sportface

