Serena e Elga Enardu denunciano i giornalisti: “Avete commesso un reato, minacce di morte” (FOTO) (Di martedì 18 agosto 2020) In questi giorni molti giornalisti hanno parlato di Serena e Elga Enardu. Le due donne sono state accusate di aver inneggiato al nazismo per aver partecipato ad un compleanno di una loro amica, sulla cui torta era presente una bandierina con la svastica. Entrambe le donne ci hanno tenuto a chiarire la situazione smentendo categoricamente di essere collegate in qualche moto a tale ideologia. Le polemiche, però, non si sono fermate, sta di fatto che le protagoniste hanno deciso di denunciate tutti coloro che le hanno diffamate. Lo sfogo di Serena Enardu contro i giornalisti Elga e Serena Enardu hanno pubblicato delle Instagram Stories nelle quali hanno annunciato che presto denunceranno i ... Leggi su kontrokultura

CianGaia : RT @MorosiSilvia: Serena Enardu, foto con svastica insieme alla sorella Elga: polemica sui social. Poi le scuse - mlucy944 : RT @MorosiSilvia: Serena Enardu, foto con svastica insieme alla sorella Elga: polemica sui social. Poi le scuse - Corriere : RT @MorosiSilvia: Serena Enardu, foto con svastica insieme alla sorella Elga: polemica sui social. Poi le scuse - Cagniolini : Interrompo il mio silenzio stampa per il culo di Marco Maccarini in Sardegna (a una spiaggia di distanza dalla mia,… - GiovannaCuoco5 : Sono Elga e Serena Enardu pluritroniste di uomini e donne, con persone loro affini. Sono il riassunto e il contenit… -