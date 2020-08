Sassuolo, i neroverdi ripartono il 24 agosto (Di martedì 18 agosto 2020) La stagione del Sassuolo partirà il 24 agosto, al Mapei Football Center. A comunicarlo la stessa società neroverde, attraverso una nota ufficiale: “La stagione sportiva 2020/21 del Sassuolo Calcio inizierà ufficialmente lunedì 24 agosto con il raduno della prima squadra al Mapei Football Center. Al mattino i neroverdi saranno sottoposti a tamponi quindi nel pomeriggio inizieranno le sedute atletiche individuali nel rispetto dell’attuale protocollo FIGC. Martedì 25 agosto presso il centro sportivo neroverde sono in programma i test Mapei. L’inizio degli allenamenti di gruppo è previsto per venerdì 28 agosto”. L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

Sono finalmente uscite le date ufficiali di inizio della stagione del Sassuolo in vista della Serie A 2020/2021. I neroverdi si ritroveranno agli ordini di mister De Zerbi lunedì 24 agosto al Mapei ...Il portiere non rientra nei piani della società. Filippo Romagna: Formalmente è ancora in prestito al Sassuolo. Da capire se i neroverdi vorranno puntare o meno su di lui dopo l’operazione per la ...