Roma. Controlli anti-abusivismo dei Carabinieri (Di martedì 18 agosto 2020) Continua l’attività di controllo dei Carabinieri, volta al contrasto dell’abusivismo commerciale, del degrado e di ogni forma di illegalita’ nell’area del Colosseo. Dopo i Controlli di sabato scorso che avevano portato a sanzionare per oltre 100.000 euro 21 cittadini stranieri, tutti cittadini del Bangladesh senza fissa dimora, sopresi a vendere abusivamente ai passanti e turisti, altri 3 cittadini del Bangladesh sono stati fermati, ieri, dai Carabinieri del Comando di Piazza Venezia e multati per 5.800 euro. I 3 sono stati sorpresi in piazza del Colosseo e via dei Fori Imperiali, uno mentre vendevano abusivamente bottigliette di acqua; due mentre esercitavano illegalmente l’attivita’ di vendita abusiva, cosiddetti saltafila, di 28 biglietti e ... Leggi su romadailynews

