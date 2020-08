Robert Redford, l’attore nato il 18 agosto 1936 (Di martedì 18 agosto 2020) Il 18 agosto 1936 nasce in California Robert Redford, uno dei personaggi americani più amati dal pubblico. La sua famiglia Le origini della sua famiglia sono inglesi, scozzesi e irlandesi, insomma un misto di britannico e comunque europeo. La precoce scomparsa della madre gli creerà diversi problemi, che crederà di risolvere trovando rifugio nell’alcool. Ma il fortunato incontro con la giovane studentessa Lola Van Wagenen gli farà ritrovare fiducia in se stesso e una nuova spinta verso l’arte. Durante gli studi al Prat Institute di New York, comincia ad avvicinarsi a Broadway, grazie a un suo professore. La carriera di Robert Redford Da questo momento si aprono per lui le porte del successo. Dapprima ruoli ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

