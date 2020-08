Riprendono le riprese di Matrix 4, ma senza Morpheus (Di martedì 18 agosto 2020) «This is yout last chance. After this, there is no turning back…». E poi due pillole, una rossa e una blu. A scandire la scena più celebre della trilogia di Matrix c’era la voce di Morpheus, interpretato da Laurence Fishburne. Una voce che non farà parte di Matrix 4, il nuovo episodio della saga che sembrava conclusa nel 2003: l’attore non tornerà. La conferma è arrivata in questi giorni, quando sono ricominciate a Berlino le riprese della pellicola dopo l’interruzione a causa della pandemia da Coronavirus. Se il futuro di Morpheus è incerto (mancherà del tutto o tornerà in una versione diversa?), quello di Neo e Trinity sembra avere più certezze. Nel cast infatti compaiono Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss, i ... Leggi su open.online

GamingToday4 : Animali Fantastici e Dove Trovarli 3 riprendono le riprese del terzo film della saga - SDany89 : @alicemorelli98 Conta che a fine mese riprendono le riprese di The Last Duel capace che esca qualche sua foto - FVGlive : RT @casadelcinemats: Riprendono i CIAK ?? a #Trieste con il grande regista italiano Gabriele Salvatores! Dal 31 agosto 4 settimane di ripres… - yibowoosh : Finalmente riprendono le riprese di euphoria vi prego vi scongiuro mantenete alte le aspettative - holidaystrieste : RT casadelcinemats: Riprendono i CIAK ?? a #Trieste con il grande regista italiano Gabriele Salvatores! Dal 31 agost… -

Ultime Notizie dalla rete : Riprendono riprese Animali Fantastici e Dove Trovarli 3 riprendono le riprese del terzo film della saga iCrewPlay.com Covid, l’allarme di Draghi: “A rischio futuro dei giovani”

Superammo tutto ciò. Quando la fiducia tornava a consolidarsi e con essa la ripresa economica, siamo stati colpiti ancor più duramente dall’esplosione della pandemia: essa minaccia non solo l’economia ...

Covid, linea dura del governo: se la pandemia si aggrava via ai lockdown territoriali

E dunque: se una regione diventa a rischio alto, possono scattare le misure restrittive, parziali o anche totali. I CALCOLI Se la ripresa del Covid non viene stroncata con tutti i mezzi, c'è il ...

Superammo tutto ciò. Quando la fiducia tornava a consolidarsi e con essa la ripresa economica, siamo stati colpiti ancor più duramente dall’esplosione della pandemia: essa minaccia non solo l’economia ...E dunque: se una regione diventa a rischio alto, possono scattare le misure restrittive, parziali o anche totali. I CALCOLI Se la ripresa del Covid non viene stroncata con tutti i mezzi, c'è il ...