Preliminari Champions ed Europa League 2020-21: si riparte, programma, date e orari (Di martedì 18 agosto 2020) Primo turno di qualificazione in Champions League, turno preliminare di Europa League. In attesa di assegnare i titoli 2019-20, le due competizioni europee ripartono per delineare il percorso della stagione 2020-21. Diverse le squadre storiche in corsa per centrare un posto nel tabellone principale della prossima edizione. Ecco tutte le partite di qualificazione e dei Preliminari al via da martedì 18 agosto Champions League Primo turno preliminare Martedì 18 agosto 18:00, Qarabag-Sileks 19:00, Legia-Linfield 20:00, Dynamo Brest-Astana 20:45, Celtic-Reykjavik 21:00, Stella Rossa-Europa FC Mercoledì 19 agosto 17:00, Ararat Armenia-Omonia 18:00, Molde-KuPS 18:30, Flora-Suduva 19:00, Celje-Dundalk 19:00, Dinamo ... Leggi su sportface

sportface2016 : #UCL e #UEL | La programmazione dei turni di qualificazione e dei preliminari 2020-21, tutte le partite - sly771977 : @FBiasin Fabrizio buona annata..tutto qui..mA credo venga fatta passare come annata straordinaria, in italia funzio… - SportAmon : #InterShakhtar di stasera non sarà la prima sfida a porte chiuse tra le due. Nel 2005/2006 il ritorno dei prelimina… - manuel44725775 : @Davide_m9 @_enz29 in champions la terrei la formula andata e ritorno però in el bisogna fare meno partite, per dir… - GiorgioFreschi : ???? #InterShakhtar | L’unico precedente tra le due squadre risale all’agosto del 2005: nella doppia sfida ai prelim… -

Ultime Notizie dalla rete : Preliminari Champions Champions ed Europa League: turni preliminari in gara secca Infobetting Volley, Cev e Challenge Cup: squadre partecipanti e formula

Nel weekend di Ferragosto la CEV ha reso note le squadre di volley che parteciperanno alle edizioni 2020/2021 di Cev e Challenge Cup. L’edizione di Cev Cup avrà un tabellone composto da 32 squadre, si ...

Un esordio da… Leone, dai Dilettanti alla Champions

Domani sera, con la maglia del Floriana, club di Malta, Leone farà l’esordio in Champions League per i preliminari. L’avversario di turno sono i romeni del Cluj. Nicola Leone, centrocampista di 27 ...

Nel weekend di Ferragosto la CEV ha reso note le squadre di volley che parteciperanno alle edizioni 2020/2021 di Cev e Challenge Cup. L’edizione di Cev Cup avrà un tabellone composto da 32 squadre, si ...Domani sera, con la maglia del Floriana, club di Malta, Leone farà l’esordio in Champions League per i preliminari. L’avversario di turno sono i romeni del Cluj. Nicola Leone, centrocampista di 27 ...