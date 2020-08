Perché anche Salvini dovrebbe scaricare Immuni (Di martedì 18 agosto 2020) (Foto: Salvini ospite a In Onda il 17 agosto 2020)I danni che producono le parole di Matteo Salvini in tv sono enormi. anche ieri sera, intervistato da Luca Telese e David Parenzo a In Onda su La7, ha sfoderato il suo solito repertorio di epoca Covid-19. Un copione al quale non sembra credere più neanche lui, interpretato con irritazione e senz’anima, accartocciato in una camicia blu notte: un’interpretazione che un critico teatrale definirebbe spenta e incolore. Eppure sempre velenosa per le conseguenze che può produrre fra chi lo segue, chi si fida di lui, chi lo vota e lo apprezza. Elettori, follower, simpatizzanti: milioni di persone che prendono le sue parole e le sue posizioni come riferimento per le proprie azioni e scelte quotidiane. Come al solito, Salvini non ha perso ... Leggi su wired

guidomeda : Oggi è stata una giornata fantastica, perchè Valentino e Vinales (ma anche Morbidelli e Zarco) sono ancora con noi - teatrolafenice : ?? La Sinfonia 5 di Beethoven è conosciuta anche come Sinfonia della Vittoria: le 4 note iniziali (sol-sol-sol-mi be… - piersileri : Cerchiamo di non fare allarmismo, un positivo non è un malato perché il #COVID19 attacca con meno virulenza le pers… - iteronthemoon : @wolvespath anche io adoro la Svezia, ma in generale tutti i paesi scandinavi e girovagando tra video su youtube ho… - LKaganovich2970 : RT @Cambiacasacca: @KobraWhaaat @albealias @Assaltoniglio @WalterBaiamonte @LKaganovich2970 @Tg3web Forse solo tom, il che spiegherebbe anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché anche Harris-Biden: ecco perché possono vincere, ma anche crollare Avvenire