NBA, partite e risultati dei Playoff (Di martedì 18 agosto 2020) Al Disney World di Orlando è in corso la fase finale del campionato, che durerà fino a ottobre: il tabellone aggiornato e i prossimi incontri Leggi su ilpost

L’unico italiano ancora in gioco è Danilo Gallinari, membro fondamentale degli Oklahoma City Thunder. In Italia tutte le partite dei playoff NBA verranno trasmesse in esclusiva da Sky. Gli abbonati ...

NBA Playoff Preview: Los Angeles Clippers vs Dallas Mavericks

Difficile ignorare, ad esempio, la costanza mostrata da Kristaps Porzingis versione ‘bolla’, quasi in tutte le partite attorno ai 30 punti segnati. Ottime come al solito le prestazione degli alfieri ...

