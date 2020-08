Msc Grandiosa a Napoli: è la prima nave da crociera a tornare in mare. A bordo tutti col braccialetto elettronico (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo mesi di attesa oggi Napoli ha dato oggi il benvenuto a Msc Grandiosa, la prima nave al mondo a tornare a navigare e tra le più avanzate dal punto di vista ambientale. L’ammiraglia della Compagnia effettuerà a Napoli 11 scali da oggi fino al 31 ottobre 2020 proponendo crociere nel Mediterraneo occidentale per questa seconda parte dell’estate e toccando alcune tra le destinazioni più suggestive del mare Nostrum. “Msc Grandiosa – si legge in una nota del Gruppo – è una delle navi al mondo più avanzate dal punto di vista della tecnologia ambientale presente a bordo: è dotata, tra l’altro, di un sistema avanzato di riduzione catalitica selettiva che, ... Leggi su ildenaro

