Inter | Bartomeu su Lautaro | «Trattativa interrotta»

Il presidente del Barcellona ha parlato della Trattativa con l'Inter per Lautaro Martinez In una lunga conferenza stampa, il presidente del Barcellona Josep Bartomeu ha parlato anche della Trattativa con l'Inter per Lautaro Martinez. «Abbiamo parlato con i nerazzurri prima dello stop. I colloqui poi sono stati Interrotti con il ritorno delle varie competizioni. Affare per il futuro? Parleremo con il nuovo allenatore Koeman per capire le sue intenzioni».

