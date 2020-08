Grande Fratello Vip: svelato il cast ufficiale (Di martedì 18 agosto 2020) Scopriamo insieme il cast del Grande Fratello Vip, che partirà a settembre sempre sotto l’egida di Alfonso Signorini affiancato dagli opinionisti Antonella Elia ed Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Il Grande Fratello Vip, che tornerò in onda il prossimo settembre sotto la guida di Alfonso Signorini, sta prendendo sempre più forma. Tutto ormai è pronto. Il conduttore c’è (Alfonso Signorini, appunto, riconfermato da Mediaset, che lo ha promossoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

repubblica : Serena Enardu, la gaffe dell'ex 'Grande Fratello': una festa con la svastica - EdoardoZaggia : RT @AlbertoPots: @EdoardoZaggia Adesso ti mando un aereo con striscione come fanno i parenti di quelli al Grande Fratello e sai cosa ci scr… - AlbertoPots : @EdoardoZaggia Adesso ti mando un aereo con striscione come fanno i parenti di quelli al Grande Fratello e sai cosa ci scrivo? ?? - PaoloAruffo : RT @Bellacanzoneit: Ecco chi cono i concorrenti del Grande Fratello VIP 5 > - sj_vinz : veramente non me lo ricordavo proprio. Ma il grande fratello tutto sa e tutto mostra. -