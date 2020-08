Francesca, uccisa a 66 anni in un centro d'accoglienza: arrestato un conoscente (Di martedì 18 agosto 2020) C'è un arrestato per l'omicidio di Francesca Galatro , la donna transessuale di 66 anni uccisa con una coltellata al petto in un centro d'accoglienza di Vallo della Lucania, Salerno, e rinvenuta ... Leggi su leggo

StormTheNB : RT @TMWItalia: Avrebbe dovuto vacare la struttura di accoglienza domani, ma è stata accoltellata e uccisa. #femminicidio #trans https://t.c… - squopellediluna : RT @TMWItalia: Avrebbe dovuto vacare la struttura di accoglienza domani, ma è stata accoltellata e uccisa. #femminicidio #trans https://t.c… - TMWItalia : Avrebbe dovuto vacare la struttura di accoglienza domani, ma è stata accoltellata e uccisa. #femminicidio #trans - Telecolore : Potrebbe essere stata uccisa a Vallo della Lucania con un fendente al cuore Francesca Galatro, di 66 anni. Il suo… - _Francesca_04 : RT @_mirianaa__: ma ste persone che si fingono gay per hype lo sanno che c'è gente che viene cacciata di casa, bullizzata, discriminata, in… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca uccisa Giallo a Vallo della Lucania: «Francesca aveva ancora il coltello nel petto Giornale del Cilento Uccisa con un coltello nel petto a Vallo della Lucania, fermato un uomo

Cronaca Salerno 18 agosto 2020 20:17 di Nico Falco Un uomo è stato fermato per la morte di Francesca Galatro, la trans di 66 anni uccisa ieri a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. Il ...

Dramma a Vallo della Lucania, donna di 66 anni accoltellata al cuore: si indaga

È avvolta dal mistero la morte di Francesca Galatro, 66 anni ... dove nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia. Uccide la moglie e inscena suicidio: arrestato Solo ieri, a Giugliano, nella ...

Cronaca Salerno 18 agosto 2020 20:17 di Nico Falco Un uomo è stato fermato per la morte di Francesca Galatro, la trans di 66 anni uccisa ieri a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. Il ...È avvolta dal mistero la morte di Francesca Galatro, 66 anni ... dove nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia. Uccide la moglie e inscena suicidio: arrestato Solo ieri, a Giugliano, nella ...