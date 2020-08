Firenze: aggredisce un 80enne, poi riduce in gravi condizioni un 45enne (Di martedì 18 agosto 2020) Aggressione apparentemente immotivata in piazza Tasso, a Firenze, dove un tunisino 20enne, irregolare in Italia e senza fissa dimora, si è scagliato contro un 80enne, poi ha colpito romeno 45enne provocandogli lesioni molto gravi, guaribili in 45 giorni. Ed è stato afidato a un centro per minori un altro tunisino, 15enne, accusati di voler colpire la polizia con calci e pugni Leggi su firenzepost

