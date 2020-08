Draghi al meeting di Rimini: "Covid minaccia società. Futuro dei giovani a rischio" (Di martedì 18 agosto 2020) Rimini, 18 agosto 2020 - E' un Mario Draghi accorato, come di consueto, ma estremamente netto quello che parla dal palco del meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini. Un discorso dai toni forti,... Leggi su quotidiano

alexbarbera : Draghi al Meeting di Rimini: i sussidi prima o poi finiranno, e i giovani pagheranno il prezzo costato alle nostre… - Agenzia_Ansa : #Draghi: 'Privare #giovani del futuro è grave diseguaglianza. Investimenti massicci su giovani e istruzione'. L'in… - HuffPostItalia : Mario Draghi al Meeting di Rimini: 'I sussidi finiscono, ai giovani bisogna dare di più' - Rosenkavalier70 : RT @globalistIT: - GGG40392943 : RT @GuidoCrosetto: Adesso che Draghi al meeting di Rimini ha detto le stesse cose che alcuni peones (tra i quali il sottoscritto) stanno di… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi meeting

Mario Draghi, nel corso del suo intervento di apertura del Meeting di Rimini 2020. Queste misure, ragiona, saranno per forza di cose 'accompagnate da uno stock del debito destinato a rimanere elevato ...Lo ha detto Mario Draghi, ex numero uno della banca centrale europea, intervenendo all'apertura del Meeting di Rimini 2020, in riferimento alla crisi scatenata dal Covid-19. "Il ritorno alla crescita ...