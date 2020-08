David Silva, il Manchester City lo omaggia: statua e murales in suo onore (Di martedì 18 agosto 2020) Dieci anni di calcio, passione e tanti, tantissimi trofei. David Silva lascia il Manchester City e il club non poteva non dedicargli un pensiero speciale. Se il calciatore ha detto addio con una lunga lettera emozionante, lo stesso ha fatto la società che attraverso il presidente Al Mubarak ha comunicato la decisione di far costruire una statua in suo onore fuori dall'Etihad Stadium ma non solo.David Silva: una statua e un murales per luicaption id="attachment 997831" align="alignnone" width="708" David Silva (getty images)/captionUn addio romantico, ricco di sentimento e di riconoscenza. Ecco perché il Manchester City ha deciso di ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : #DavidSilva, niente #Lazio. Ha scelto la #RealSociedad - SkySport : Calciomercato, niente Lazio per David Silva: ufficiale il passaggio alla Real Sociedad - DiMarzio : #DavidSilva, ufficiale l'addio al #ManchesterCity. Il club lo omaggia così - martino311280 : RT @Solo_ASR_: Prime immagini della presentazione di David Silva alla Lazio. - mattiaR94 : RT @masolinismo: Simone Inzaghi che da indicazioni a David Silva -