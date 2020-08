David Silva, che beffa alla Lazio: firma con la Real Sociedad (Di martedì 18 agosto 2020) Tutto fatto, anzi no. La Lazio manda giù inaspettatamente il boccone amaro che di chiama David Silva, campione maturo in uscita dal Manchester City e in odore di maglia biancoceleste. Sembrava questione di poco per l’illustre rinforzo alla corte di Simone Inzaghi, ma lo spagnolo ha cambiato idea all’improvviso, firmando per la Real Sociedad. Il centrocampista aveva trovato l’accordo con la società di Lotito, salvo poi ripensarci per ritornare a casa sua, in Spagna. David Silva alla Real Sociedad: Lotito beffato, c’era l’accordo con la Lazio A dare la notizia è direttamente la società spagnola che ... Leggi su italiasera

