Covid, Draghi: «A rischio il futuro dei giovani. Bisogna dar loro di più» Il testo integrale dell’intervento (Di martedì 18 agosto 2020) L’ex governatore della Bce al meeting di Rimini punta l’attenzione su istruzione e formazione per far ripartire il Paese Leggi su corriere

Bene i sussidi elargiti per la crisi legata al coronavirus, ma "ai giovani bisogna dare di più ... che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e i loro redditi futuri". Così Mario Draghi al ...Lo ha detto Mario Draghi, ex numero uno della banca centrale europea, intervenendo all'apertura del Meeting di Rimini 2020, in riferimento alla crisi scatenata dal Covid-19. "Il ritorno alla crescita ...