Conte e le discoteche chiuse, si finisce in tribunale: un disastroso boomerang politico (Di martedì 18 agosto 2020) Le discoteche portano Giuseppe Conte in tribunale. Il sindacato dei gestori, Silb Fipe, ha annunciato il ricorso al Tar del Lazio contro il decreto Speranza che da domenica sera ha imposto la chiusura (per le attività di ballo) ai locali. "Non faremo i capri espiatori, gli assembramenti sono ovunque ma colpiscono solo noi". Il più furioso è Marco Piu, titolare del famoso Muretto di Jesolo, che sul Giornale si sfoga: "È stato sbagliato tutto fin dal principio. Che c*** ci fate chiudere le discoteche dopo Ferragosto". "Non dobbiamo chiederci cosa cambia - si sfoga - ma cosa manca. Mancheranno un sacco di posti di lavoro. Qui 70 persone tutte a casa. Non manca niente anche se non si va in discoteca, ma manca lavoro alla gente. Chi sta al governo non sa cosa voglia dire fare ... Leggi su liberoquotidiano

Le discoteche portano Giuseppe Conte in tribunale. Il sindacato dei gestori, Silb Fipe, ha annunciato il ricorso al Tar del Lazio contro il decreto Speranza che da domenica sera ha imposto la chiusura ...

"Dobbiamo imparare a convivere con il virus"

La chiusura delle discoteche ha lasciato l’amaro in bocca ai gestori ... Mi aspetto - chiude Degortes - altre iniziative ’coraggiose’ da parte di Speranza e Conte oltre che chiudere i 350 locali ...

