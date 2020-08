Calcio Napoli: ufficiali i rinnovi di Elmas, Mario Rui e Di Lorenzo (Di martedì 18 agosto 2020) Il Calcio Napoli ha annunciato i rinnovi dei tre giocatori, che resteranno in azzurro fino al 2025. Giovanni Di Lorenzo, Eljif Elmas e Mario Rui hanno rinnovato il contratto con il Napoli fino al 2025. Lo ha reso noto la societa’ partenopea sul proprio sito. Leggi su 2anews

Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ... Io faccio parte di un calcio vecchio: per come la vedo io, un portiere ...Partita l’avventura dei giallorossi. Alle 16.00 in punto, con oltre trenta gradi di temperatura, il pullman del Benevento, con la squadra al completo, ha lasciato il piazzale antistante lo stadio ‘Vig ...