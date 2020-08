Benevento, ecco il secondo colpo: è fatta per Ionita (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoManca ormai soltanto l’ufficialità per il secondo colpo di mercato del Benevento. I giallorossi hanno infatti chiuso l’affare Ionita con il Cagliari andando a rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione di serie A. secondo quanto si apprende da gianlucadimarzio.com l’accordo con il club sardo è stato raggiunto sulla base di un milione di euro. Il moldavo metterà la firma su un contratto triennale proseguendo l’avventura in Italia, iniziata nell’ormai lontano 2014 con il Verona. Poi il trasferimento al Cagliari, con cui nell’ultima stagione ha totalizzato 34 presenze (di cui 16 dalla panchina) e due assist. A curare i suoi interessi è l’agente Alessandro Beltrami, che è anche ... Leggi su anteprima24

TuttoFanta : ? Dopo molte stagioni da protagonista al #Cagliari, Marco #Sau riporta il #Benevento in #SerieA. Ecco la sua scheda… - wam_the : Benevento: ecco i convocati per il ritiro. C’è Glik - ottopagine : Il Benevento decolla da Napoli: ecco i convocati ufficiali #Benevento - NicoFerri1 : ?Ecco la rosa dei producers selezionati a seguito della Call #OSA dell'Open Sound festival 2020 Si tratta di 9 prof… -