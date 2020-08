Angri, choc per morte nonno e nipote. Sindaco: “Minuto di silenzio in Consiglio” (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAngri (Sa) – Arriva a tarda sera la reazione del Sindaco del Comune di Angri, Cosimo Ferraioli, alla tremenda notizia della morte di due suoi concittadini: un nonno di 68 anni e suo nipote di appena 10 anni, fatalmente caduti dalla moto al chilometro 699 dell’autostrada Milano-Napoli. “Poche ore fa – scrive il Sindaco sui social – mi è giunta la notizia della tragica scomparsa di due nostri concittadini e per la quale è stato osservato un minuto di silenzio da tutto il Consiglio comunale. Lasciatemi esprimere tutto il cordoglio per i nostri conterranei, nonno e nipote, che ci hanno tragicamente lasciati. Vi prego di unirci in preghiera e ... Leggi su anteprima24

Sul quotidiano IL MATTINO in prima pagina troviamo: Muore a 12 anni con il nonno. Schianto in autostrada tra Cassino e Caianello, i due rientravano ad Angri per le vacanze in famiglia.

