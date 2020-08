“Ai giovani bisogna dare di più”: Draghi rompe il silenzio e lancia il suo monito per l’era post Covid (Di martedì 18 agosto 2020) “Ai giovani bisogna dare di più: dopo la catastrofe della pandemia bisogna affrontare la fase difficile e disseminata di insidie della ricostruzione, che dovrà essere improntata alla flessibilità, al pragmatismo, ma anche alla trasparenza. E i giovani vanno messi al centro di ogni riflessione per rimettere in moto i loro percorsi formativi”. L’ex presidente della Bce Mario Draghi dedica ai giovani e all’amicizia tra i popoli il suo accorato discorso di apertura dell’edizione 2020 del Meeting di Rimini. A distanza di 11 anni, Draghi è tornato sul palco riminese e ha spiegato che, dopo il dramma della pandemia, ora bisogna concentrarsi sulle nuove generazioni e mettere la loro ... Leggi su tpi

Agenzia_Ansa : Crisanti: 'Lo stop alle #discoteche coraggioso e coerente. Sicuramente da' un segnale ai #giovani, e avrà un impatt… - Linkiesta : Mario Draghi: «Ai giovani bisogna dare di più: i sussidi finiranno e resterà la mancanza di una qualificazione prof… - rubio_chef : Dare di più ai giovani non vuol dire tenere aperte le discoteche o farli svagare con aperitivi alcohol e droghe! De… - SchwoarzMola : @LeopoldoVarasi quello però serve per non dare false speranze (di rimorchio) ai giovani - raf_ele : RT @OGiannino: Non m'interessa se applaudono Draghi. L'unica cosa che conta è che politici ITA finora hanno fatto l'opposto di quanto ha de… -

