Addio a Romiti, il manager che guidò l'auto nel Palazzo (Di martedì 18 agosto 2020) Tony Damascelli Il manager romano che ha guidato il gruppo per 25 anni tra Gheddafi, Mediobanca e i poteri forti È morto ieri a 97 anni Cesare Romiti, il cui nome è legato a doppio filo alla storia della Fiat. Entrato in azienda nel 1974, diventato amministratore delegato e poi presidente, è stato l'uomo che più ha aiutato la transizione dalla Fiat come fabbrica alla nuova Fiat potenza finanziaria. Dagli Agnelli a Cuccia, fino alla politica, attraverso 50 anni di «poteri forti». Romano. Romanista. Di fede, di passione, ovviamente il calcio e la Maggica sono state soltanto un coriandolo nella sua carriera di luci forti, prima vissuta all'ombra, quindi in prima fila. Cesare Romiti ha concluso a novantasette anni una storia lunga e imprevedibile, considerati i luoghi di origine, essendo ... Leggi su ilgiornale

