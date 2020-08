Xbox Series X avrà a disposizione 'oltre 2000 titoli indie', parola di Major Nelson (Di lunedì 17 agosto 2020) Il team Xbox celebra un traguardo importante: la società ha infatti pubblicato più di 2000 titoli indie nel proprio ecosistema tramite il programma ID @ Xbox. Non solo è fantastico per gli attuali giocatori di Xbox, ma quasi tutti questi gioco sono programmati per essere giocabili su Xbox Series X. A confermarlo è proprio Larry Hryb di Xbox, alias Major Nelson, assieme al senior director Chris Charla durante un'intervista.La scena indie ha creato alcune delle migliori esperienze di gioco di sempre e ha persino creato generi completamente nuovi. Questa tendenza continuerà ad andare avanti con l'avvento delle console di nuova generazione. I ragazzi di ... Leggi su eurogamer

verge : Microsoft delays Halo Infinite to 2021 - Eurogamer_it : #XboxSeriesX avrà a disposizione oltre 2000 titoli indie. - WindowsBlogIta : Xbox Series X potrebbe avere un prezzo di lancio di 539$ - MangaForevernet : ? Xbox Series X - le foto dall'Xperion di Colonia ? ? - DarioConti1984 : PS5 e Xbox Series X usciranno il 17 novembre? Da Fortnite l'ultimo indizio -