Una ragazzina di 15 anni è stata uccisa da un pirata della strada ad Arzignano

Un automobilista ha travolto e ucciso una 15enne ieri sera ad Arzignano (Vicenza) e poi è fuggito. Secondo quanto riporta il 'Giornale di Vicenza', la ragazzina stava camminando lungo via Broggia quando l'automobilista le è piombato addosso alle spalle, falciandola e, senza fermarsi a prestare i primi soccorsi, ha accelerato e fatto perdere le proprie tracce. In corso le indagini per rintracciare il pirata della strada.

